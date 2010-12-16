La web de RNE crece un 82 por ciento en un año y cierra noviembre con más de 1,3 millones de usuarios únicos

Así, Radio Nacional es la emisora que más crece en Internet según los datos de Nielsen.

Una apuesta ganadora La web de RNE es escuchada por un total de 1.319.052 millones de usuarios únicos, según los datos de noviembre. Solo en lo referente al mes de noviembre, Radio Nacional ha sumado 390.000 usuarios únicos en noviembre, mientras que la página web de Radio 5añade otros 264.000 Los últimos datos atribuyen un incremento de un 17,96% en el último mes, demostrando así la apuesta por Internet de Radio Nacional de España. Uno de los datos más espectaculares que refleja el informe es el tiempo medio que cada internauta pasa en nuestra web: 64 minutos de media.