La web de RNE crece un 82 por ciento en un año
- Radio Nacional es la emisora que más crece en Internet
- Cierra noviembre con más de 1.3 millones de usuarios únicos
La web de RNE crece un 82 por ciento en un año y cierra noviembre con más de 1,3 millones de usuarios únicos
Así, Radio Nacional es la emisora que más crece en Internet según los datos de Nielsen.
Una apuesta ganadora
La web de RNE es escuchada por un total de 1.319.052 millones de usuarios únicos, según los datos de noviembre.
Solo en lo referente al mes de noviembre, Radio Nacional ha sumado 390.000 usuarios únicos en noviembre, mientras que la página web de Radio 5añade otros 264.000
Los últimos datos atribuyen un incremento de un 17,96% en el último mes, demostrando así la apuesta por Internet de Radio Nacional de España.
Uno de los datos más espectaculares que refleja el informe es el tiempo medio que cada internauta pasa en nuestra web: 64 minutos de media.
Radio 3 crece un 107%
Aunque todas las emisoras de RNE experimentan un crecimiento durante el último mes, la que más lo ha hecho ha sido Radio 3, que es escuchada por casi medio millón de personas.
En noviembre, 415.717 personas navegaron por la web de Radio 3, disfrutando de eventos únicos como el concierto de Sting en Madrid, los directos del programa Carne Cruda o participar en el sorteo de entradas para el concierto de Arcade Fire, entre otras cosas.
Pero el dato más interesante es el incremento de noviembre de 2009 a noviembre de 2010, un 107 por ciento