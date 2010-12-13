Enrique Morente fallece a los 67 años
- El cantaor fue el último galadornado con el Premio Ojo Crítico Especial
- Repasamos algunas de las apariciones más destacadas de Morente en RNE
El cantaor de flamenco Enrique Morente, el último galardonado con el prestigioso Premio Ojo Crítico especial de RNE, ha fallecido según han confirmado fuentes familiares.
Morente, de 67 años, fue operado el 4 de diciembre en la clínica La Luz de Madrid de una úlcera, una intervención que obligó dos días después a su traslado a la UCI del hospital, y fue nuevamente operado el día 6 del mismo mes.
Enrique Morente ha sido la última personalidad a la que se ha otorgado el Premio Ojo Crítico Especial.
Con motivo del galardón, Morente ofreció una soberbia actuación en directo durante la gala de entrega de los premios en la que estuvo acompañado por parte de su familia.
Gracias a un oído privilegiado y a su inquietud artística, Morente se ha ganado ser considerado uno de los grandes exponentes del panorama flamenco.
En su voz hemos escuchado poemas de Miguel Hernández, Federico Garcia Lorca, los hemanos Machado o Lope de Vega entre otros.
Recientemente, el programa 'Asuntos Propios' se colaba en el estudio del artista durante la grabación del disco de su hija Estrella Morente
Muchos son los programas de Radio Nacional que han contado con el privilegio de tener al cantaor en sus estudios. Así 'Nuestro Flamenco' entrevistaba a Enrique Morente con motivo de la publicación de su disco 'Morente, flamenco en directo'.