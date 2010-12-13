Enrique Morente fallece a los 67 años

El cantaor de flamenco Enrique Morente, el último galardonado con el prestigioso Premio Ojo Crítico especial de RNE, ha fallecido según han confirmado fuentes familiares.

El ojo crítico El ojo crítico - Enrique Morente, premio Ojo Crítico Especial - 09/12/09 Este martes, el granaíno Enrique Morente ha estado con nosotros para celebrar su premio Ojo Crítico Especial 2009 (09/12/09). rne audio

Morente, de 67 años, fue operado el 4 de diciembre en la clínica La Luz de Madrid de una úlcera, una intervención que obligó dos días después a su traslado a la UCI del hospital, y fue nuevamente operado el día 6 del mismo mes.

Enrique Morente ha sido la última personalidad a la que se ha otorgado el Premio Ojo Crítico Especial.

Con motivo del galardón, Morente ofreció una soberbia actuación en directo durante la gala de entrega de los premios en la que estuvo acompañado por parte de su familia.

El ojo crítico El ojo crítico - Gala de los Premios Ojo Crítico 2010 - 17/12/09 Ceremonia de entrega de los premios Ojo Crítico con la asistencia de la ministra de cultura, Ángeles Gózalez Sidne, y la actuación de Enrique Morente, Premio Especial Ojo Crítico 2009 (17/12 ... rne audio

Gracias a un oído privilegiado y a su inquietud artística, Morente se ha ganado ser considerado uno de los grandes exponentes del panorama flamenco.

En su voz hemos escuchado poemas de Miguel Hernández, Federico Garcia Lorca, los hemanos Machado o Lope de Vega entre otros.

Recientemente, el programa 'Asuntos Propios' se colaba en el estudio del artista durante la grabación del disco de su hija Estrella Morente

Asuntos propios Asuntos propios - Nos colamos en el estudio de grabación de Enrique Morente Nos colamos en el estudio de Enrique Morente durante la grabación del disco de su hija Estrella Morente (09/08/10). Escuchar audio

Muchos son los programas de Radio Nacional que han contado con el privilegio de tener al cantaor en sus estudios. Así 'Nuestro Flamenco' entrevistaba a Enrique Morente con motivo de la publicación de su disco 'Morente, flamenco en directo'.