RNE, concienciada contra la violencia de género

Radio Televisión Española celebra del 22 al 28 de noviembre la II Semana Concienciados contra la Violencia de Género, una campaña que cuenta con la colaboración del Instituto de la Mujer y a la que se ha unido Radio Nacional de España.

De esta manera, el director y presentador del magacín matinal 'En Días Como Hoy', Juan Ramón Lucas, ha entrevistado este miércoles a la ministra de Sanidad, Igualdad y Política Social, Leire Pajín, quien subraya que muchas mujeres víctimas de maltrato machista se ven atrapadas en una red de la que no saben salir.

Las casas de acogida (‘España Directo’, martes 23 a las 12:00 horas) y los juzgados de violencia de género (‘En Primera Persona’, domingo 28 a las 07:00 horas) han sido dos de los temas relacionados con la violencia machista analizados en la radio pública.

Este jueves 25, Día Internacional contra la Violencia de Género, se ha emitido un especial del emblemático programa de Radio 5 contra la violencia de género, ‘Tolerancia Cero’ (01:00 horas), grabado en Castillejo de la Cuesta, en Sevilla.

Con el título ‘Radiografía de la violencia machista’, la directora del programa, Marta Gómez, ha conversado con prestigiosos expertos invitados: Francisco Manuel Gutiérrez Romero, magistrado del juzgado de violencia sobre la mujer de Sevilla; María Ángeles Carmona, secretaria de juzgado de violencia sobre la mujer de Sevilla; Guadalupe Gil de Montes, psicóloga-forense; y José Antonio Rodríguez, policía local especialista en violencia sobre la mujer.

En Radio 3, además, el programa ‘En Un Mundo Feliz’ (20:00 horas), de Tato Puerto, abordará el tema del acoso.