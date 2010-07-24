Editors y grandes grupos españoles llenan de incondicionales el Low Cost Festival

Sería difícil afirmar rotundamente qué grupo fue el triunfador de la primera jornada del Low Cost Festival de Benidorm. Editors fueron los cabezas de cartel y llenaron la plaza de toros, pero los españoles Love of Lesbian, que les precedieron, enloquecieron al personal, y casi cerrando la noche, Los Coronas no podían abandonar el escenario: sus seguidores se negaban a irse. Grupos de culto, calor pegajoso, caminar sin parar, 24.000 entradas vendidas entre los dos días de conciertos... el festival urbano arranca con sentimientos contradictorios.

Low Cost comienza tímidamente El festival Low Cost se encuentra en pleno centro de Benidorm, rodeado de rascacielos y en un recinto creado ex profeso para la ocasión. El Ayuntamiento de la localidad levantina ha cerrado el larguísimo Parque de l'Aigüera -entre el escenario pequeño y el principal hay un eterno kilómetro de recorrido- al que se accede estos días a pie. Las puertas abrieron a media tarde, cuando aún apretaba el calor húmedo mediterráneo. Quizás fue la razón de que el público fuera llegando en un goteo tímido que no acabó de arrancar hasta bien avanzado el festival. Grupos locales y nacionales fueron los primeros en actuar con escenarios poco concurridos, como suele ocurrir en todos los festivales -además, muchos optaron por hacer largas colas para comprar tickets de bebida-. El equipo de RTVE.es pudo ver a Supersubmarina, que, a pesar de actuar pasadas las 19h, ofreció un concierto muy potente de presentación de su nuevo álbum, "Electroviral", que llenó el arena del pequeño anfiteatro. El grupo está pegando este año y cada vez tiene más seguidores. Lo comprobamos con los estribillos, que el público corea religiosamente. Los Napoleón Solo, que actuaron una hora después en el escenario XTI, comenzaron su directo un tanto inseguros, con temas apagados, pero fueron ganando confianza y cerraron mejor de lo que comenzaron. Por su parte, el trío Boat Beam tocó su primer álbum, "Puzzle Shapes". Era una hora adecuada para escuchar su pop construido a base de instrumentos clásicos, pero quizás el escenario, el principal, demasiado grande. Sin embargo, pudimos ver a público que bailaba al son de la dulce voz de la vocalista, la australiana Josephine. Según ellas mismas confesaron a RTVE.es acabado el concierto, estaban contentísimas con la aceptación de su música y les hubiera gustado estar más tiempo sobre el escenario.

Editors y Love of Lesbian: llenazo Con la puesta de sol el Low Cost fue tomando fuerza. Este verano los españoles Love of Lesbian están en los festivales más importantes, aunque no es de extrañar, mueven masas. El escenario principal se inundó con incondicionales que coreaban temas que ya son himnos y que disfrutaron enfervorecidos con el último disco del grupo, "1999". Sin retrasos, el grupo británico Editors también llenó el escenario Budweiser y regaló a sus acérrimos fans un concierto de hits. Los de Birmingham comenzaron con el tema homónimo de su nuevo álbum, que el vocalista de la banda, Tom Smith, tocó al piano, "In this light and on this evening". Siguieron con hits de trabajos anteriores: "An end has start", "Bones", "Bullets"... cuando no llevaban ni una hora de concierto, percance. Tom se hallaba de nuevo en el piano pero su profunda voz no se oía, el público empezó a silbar y un técnico se le acercó para avisarle, lo que provocó que el grupo abandonara el escenario. Tras un lapso de unos diez minutos, Editors volvió como si no hubiera pasado nada, y aunque pasó un rato hasta que se restableció completamente el sonido, llegaron los momentos culminantes del concierto con "Blood" y "Munich" y los seguidores saltando y cantando en el ruedo. Del último álbum únicamente tocaron otros tres temas -los considerados mejores por la crítica- "Eat Raw Meat=Blood Drool", "Bricks and Mortar" y "Papillon", temazo que cerró el multitudinario concierto.