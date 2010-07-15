Iniesta dedica un autógrafo a Radio Nacional

El artífice del gol decisivo contra Holanda que concedió el primer campeonato del mundo a la selección española de fútbol, Andrés Iniesta, ha querido mandar un recuerdo en forma de autografo para los oyentes y trabajadores de Radio Nacional de España.

El héroe de la final coindició con nuestro compañero de Tablero Deportivo (Sábados a las 18:00 horas y domingos a las 16:00) Antonio Muelas en el avión de vuelta de Sudáfrica.

Justamente, Muelas ha sido el encargado de narrar los encuentros del mundial y de cantar para RNE ese decisivo tanto que valió un mundial.

La fiesta en el avión Según ha relatado a RTVE.es el periodista de RNE, " Villa, Ramos y Reina estaban de fiesta celebrando el triunfo en el avión y nos despertaron. Como nos nos dejaban dormir aprovechamos para hablar con los jugadores y me acerqué a Iniesta, que estaba pensativo". La Roja se desata en el avión de vuelta Ver ahora Muelas entabló conversación con el de Fuentealbilla y le pidió dos cosas: "una fotografía y el autógrafo".