Iniesta dedica un autógrafo a Radio Nacional

  • Nuestro compañero Antonio Muelas encontró al jugador en el avión a Madrid
  • Iniesta marcó el tanto definitivo de la victoria en el mundial de Sudáfrica
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Así cantó RNE el gol de Iniesta
BEATRIZ DE LA HOZ

El artífice del gol decisivo contra Holanda que concedió el primer campeonato del mundo a  la selección española de fútbol, Andrés Iniesta, ha querido mandar un recuerdo en forma de autografo para los oyentes y trabajadores de Radio Nacional de España.

El héroe de la final coindició con nuestro compañero de Tablero Deportivo  (Sábados a las 18:00 horas y domingos a las 16:00) Antonio Muelas en el avión de vuelta de Sudáfrica.

Justamente, Muelas ha sido el encargado de narrar los encuentros del mundial y de cantar para RNE ese decisivo tanto que valió un mundial.

La fiesta en el avión

Según ha relatado a RTVE.es el periodista de RNE, " Villa, Ramos y Reina estaban de fiesta celebrando el triunfo en el avión y nos despertaron. Como nos nos dejaban dormir aprovechamos para hablar con los jugadores y me acerqué a Iniesta, que estaba pensativo".

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Muelas entabló conversación con el de Fuentealbilla y le pidió dos cosas: "una fotografía y el autógrafo".

Para la gente buena

El jugador de La Roja le concedió los dos 'deseos' a Muelas mostrando su cariño a la radio pública, cuyo color corportativo también es el rojo.

Iniesta nos dejó escrito el siguiente mensaje en una fotografía: "para la buena gente de RNE". ¡Gracias Campeón!