Radio Nacional, premiada por su labor de sensibilización

La Fundación Randstad ha distinguido a Radio Nacional por su apoyo a iniciativas sociales que contribuyen a la igualdad de los más desfavorecidos y en especial por su programa 'Juntos Paso a Paso', dirigido por Juan Fernández Vegue.

La Fundación Randstad ha valorado especialmente el esfuerzo del programa por ayudar a la normalización de la vida de personas mayores y personas con discapacidad, colectivos, ambos, con dificultades para hacerse oír y recibir información de utilidad.

Para la Fundación Randstad, este programa de la cadena pública muestra todas las facetas de la vida de estos dos colectivos desde una orientación positiva y optimista.

RNE, con el servicio público Durante la recogida del premio esta mañana en el Casino de Madrid, Pilar Martín, directora de Programas de RNE, ha subrayado que "desde RNE creemos que, como servicio público, tenemos la obligación de hablar e informar de aquellos temas de interés y utilidad para mayores y personas con discapacidad y formentar la igualdad de oportunidades entre profesionales con capacidades diferentes, contribuyendo de este modo a la normalización". Martín ha destacado que "este es uno de los objetivos" de la programación de Radio Nacional "que se materializa en espacios como 'Juntos paso a paso' o 'Mundo Solidario', pero también en la información deportiva".