Radio Nacional, premiada por su labor de sensibilización
- El premio distingue iniciativas para la igualdad de los más desfavorecidos
- Pilar Martín ha subrayado el deber de servicio público de RNE
La Fundación Randstad ha distinguido a Radio Nacional por su apoyo a iniciativas sociales que contribuyen a la igualdad de los más desfavorecidos y en especial por su programa 'Juntos Paso a Paso', dirigido por Juan Fernández Vegue.
La Fundación Randstad ha valorado especialmente el esfuerzo del programa por ayudar a la normalización de la vida de personas mayores y personas con discapacidad, colectivos, ambos, con dificultades para hacerse oír y recibir información de utilidad.
Para la Fundación Randstad, este programa de la cadena pública muestra todas las facetas de la vida de estos dos colectivos desde una orientación positiva y optimista.
RNE, con el servicio público
Durante la recogida del premio esta mañana en el Casino de Madrid, Pilar Martín, directora de Programas de RNE, ha subrayado que "desde RNE creemos que, como servicio público, tenemos la obligación de hablar e informar de aquellos temas de interés y utilidad para mayores y personas con discapacidad y formentar la igualdad de oportunidades entre profesionales con capacidades diferentes, contribuyendo de este modo a la normalización".
Martín ha destacado que "este es uno de los objetivos" de la programación de Radio Nacional "que se materializa en espacios como 'Juntos paso a paso' o 'Mundo Solidario', pero también en la información deportiva".
Acción social
Cada año, la Fundación Randstad otorga los Premios de Acción Social que reconocen la labor que desempeñan diferentes empresas o entidades en el ámbito de la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social -personas con discapacidad, inmigrantes, familias monoparentales, parados de larga duración y mayores de 45 años, entre otros-, así como en la sensibilización de la sociedad sobre este tema.
Este año Radio Nacional ha sido la emisora premiada en la categoría Medio de Comunicación. Junto a ella, Barclays, en la categoría Empresa; y la Fundación Prodis, en la de Institucional.
También ha sido galardonado el actor Pablo Pineda, candidato al Goya en la última edición, en la categoría de honor, que premia a quienes hayan dado ejemplo de superación o hayan realizado o facilitado acciones de especial relevancia en la integración de colectivos en riesgo de exclusión social.