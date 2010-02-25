El extraordinario Harrison Ford en 'De Película'
- El actor pasa por Madrid para presentar 'Medidas extraordinarias'
- El programa 'De Película' entrevista a esta estrella de Hollywood
El hombre que llegó al mundo del cine gracias a su trabajo como carpintero, más conocido como Harrison Ford, ha llegado a España para presentar su última película como productor y protagonista.
En 'Medidas extraordinarias', Ford deja el látigo de Indiana Jones para meterse en la piel de un científico que busca soluciones para una difícil y rara enfermedad.
La película, basada en hechos reales, nos narra el drama de un padre que quiere salvar a sus hijos aquejados de una extraña enfermedad genética.
Aprovechando el paso del 'héroe americano' por Madrid, el programa 'De Película' ha entrevistado a esta estrella con más de 40 películas a sus espaldas.
Un proyecto muy personal
En la jugosa entrevista, Yolanda Flores, directora de 'De Película', ha hablado con el actor sobre la experiencia personal que ha supuesto este proyecto, que ha tardado seis años en gestarse.
Durante el rodaje de 'Medidas extraordinarias', Ford ha ha tenido oportunidad de conocer a los padres y a los niños aquejados de la enfermedad en la vida real y en los que está basada la película.
Yolanda Flores, quien asegura que Ford gana en las distancias cortas, también ha charlado con el actor sobre su poder en Hollywood tras 40 años dedicado al séptimo arte y sobre las luces y sombras de su carrera, jalonada de éxitos y fracasos, pero que siempre se mantiene en la brecha.
El actor, que recoge este sábado un Cesar de honor en Francia, también nos ha contado sus impresiones sobre los Oscar que se avecinan.
El programa 'De Película' ofrecerá la madrugada del viernes al sábado la entrevista íntegra y, además, nos ofrecerá un perfil de este prolífico y veterano actor.