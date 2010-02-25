El extraordinario Harrison Ford en 'De Película'

El hombre que llegó al mundo del cine gracias a su trabajo como carpintero, más conocido como Harrison Ford, ha llegado a España para presentar su última película como productor y protagonista.

En 'Medidas extraordinarias', Ford deja el látigo de Indiana Jones para meterse en la piel de un científico que busca soluciones para una difícil y rara enfermedad.

La película, basada en hechos reales, nos narra el drama de un padre que quiere salvar a sus hijos aquejados de una extraña enfermedad genética.

Aprovechando el paso del 'héroe americano' por Madrid, el programa 'De Película' ha entrevistado a esta estrella con más de 40 películas a sus espaldas.