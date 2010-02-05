54 edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia de RNE
- La pel·lícula 'Celda 211' de Daniel Monzón ha aconseguit el guardó a la millor pel·lícula espanyola
- El premi a millor actriu ha estat per Bárbara Lennie pel seu paper a 'Los Condenados' i el de millor actor per Óscar Ladoire per 'Pagafantas'
Els guardons s'entregaran el 26 d'abril als estudis de Sant Cugat del Vallès de TVE Catalunya
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El jurat dels Premis Sant Jordi de Cinematografia de RNE, encapçalats per Conxita Casanovas, directora i presentadora del programa 'Va de Cine' de Ràdio 4, ha donat a conèixer els guardonats de l'edició 2010, la que serà la 54ena edició.
- Premi Especial Sant Jordi de Cinematografia a la trajectòria professional a l'actriu Charo López
- Premi Sant Jordi a la Innovació per a CINESA i l'Ajuntament de Sant Cugat.
- Premi a la millor pel·lícula espanyola ha recaigut al film de Daniel Monzón, 'Celda 211', protagonitzada per Lluis Tosar i Alberto Ammann, que narra el desenvolupament d'un motí a una presó.
- Premi a la millor Opera Prima a 'Pagafantas' la primera pel·lícula de Borja Cobeaga
- Premi al millor actor en pel·lícula espanyola per a Óscar Ladoire, protagonista de 'Pagafantas'
- Premi a la millor actriu per a Bárbara Lennie per la seva actuació a 'Los Condenados'
- Premi a la millor pel·lícula estrangera per a 'Malditos bastardos' de Quentin Tarantino
- Premi al millor actor en pel·lícula estrangera per a Frank Langella per 'Frost contra Nixon'
- Premi a la millor actriu en pel·lícula estrangera per a Charlotte Gainsbourg per 'Anticristo'
- Premi Rosa de Sant Jordi atorgada pels oients de Ràdio 4 per votació popular a "Tres dies amb la família" com a millor pel·lícula espanyola i a "El secreto de sus ojos"com amillor film estranger.
El jurat el formen Fran Benavente, de Cahiers du cinemà; Tomàs Delclós, d'El País; Àlex Gorina, de Catalunya Ràdio; Lluís Bonet, de Time Out; Fausto Fernández, de Fotogramas; Salvador Llopart, de La Vanguardia; Jordi Camps, d'El Punt; Laura Fernández, d'El Mundo; Argimiro Lozano, de RNE; Quim Casas, d'El Periódico de Catalunya; Dessireè de Fez, de La Guía del Ocio; Carles Mir, de BTV; Núria Cornet, d'EFE; Rafael Miret, de Dirigido Por; José Enrique Monterde, de l'Associació de Crítics; Joan Munsó Cabús, de RNE; Xavi Roca, de l'Avui; Àngel Sala, de TV3; Oti Rodríguez Marchante, de l'ABC; Eduardo de Vicente d'El Periódico de Catalunya; Joan Vila, de TVE i finalment, Conxita Casanovas, de RNE, com a presidenta.
Els guardons es lliuraran en un gala que es farà el 26 d'abril als estudis de TVE Catalunya a Sant Cugat del Vallès.