53 Premis Sant Jordi reuneixen a Barcelona a l'equip de 'Camino'
La cerimònia de lliurament de la 53edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia, que reconeixen les millors produccions de cinema espanyol i estranger de l'any 2008 s'emetrà avui dia de Sant Jordi a les 22h a La 2 en català per a Catalunya.
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- A la 01:00 de la nit, i també per La 2, s'emetrà una versió en castellà per a tot Espanya.
RNE ha reunit a Barcelona, en els premis Sant Jordi de Cinematografia, a tot l'equip de 'Camino', una de les pel·lícules més reeixides de l'any i guardonada en diferents categories dels premis que concedeix la cadena. En el transcurs de la roda de premsa, en la qual s'han donat a conèixer la relació de guardonats de la 53 Edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia, van coincidir el director de la pel·lícula, Javier Fesser, i les protagonistes Carmen Elías i Nerea Camacho, així com el productor de la mateixa, Luis Mans.
Durant l'acte, la directora de RNE a Catalunya, Montse Meliá, va recordar que es tracta d'uns premis que concedeix la crítica especialitzada de Catalunya, i la directora de TVE, Montse Abbad, es va referir a la programació especial que emetrà la cadena en la programació de TVE en català, així com als actes commemoratius dels 50 anys d'emissió de TVE.
Amb motiu d'aquest 50 aniversari, TVE lliurarà avui un Premi Especial a l'actor Lluis Homar, segons Montse Abbad 'un gran professional que ha creat escola' i va assenyalar que amb aquest premi, que es concedeix per primera vegada, TVE començarà les accions commemoratives del seu aniversari.
Quant als guardonats, Javier Fesser, Premi Sant Jordi a la Millor Pel·lícula per Camino, es va mostrar satisfet amb la coincidència de crítica i públic en la seva pel·lícula. Carmen Elías, Premi San Jordi a la Millor Actriu, va assegurar que se sent molt satisfeta perquè es tracta d'uns premis 'molt exigents, que no només es concedeixen a productes comercials'
En la roda de premsa, també va participar Roser Aguilar, directora de 'El millor de mi', que ha rebut el Premi Sant Jordi a la Millor Òpera Prima. Concha Velasco va rebre el Premi Sant Jordi de Cinematografia de RNE de mans de la directora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, Montse Melià,
en acabar la funció de l'obra La vida por delante que l'actriu representa al Teatre Goya de Barcelona. Concretament, se li ha atorgat el Premi Especial de RNE per la seva trajectòria professional.
Velasco
va dir que està molt agraïda per aquest nou reconeixement i es va disculpar per no haver pogut recollir el premi dilluns a la cerimònia que es va fer als estudis de TVE Catalunya perquè es trobava malament.
53 Edició Premis Sant Jordi de Cinematografia
- Millor Òpera Prima: Lo mejor de mí, de Roser Aguilar
- Millor pel·lícula espanyola: Camino, de Javier Fesser
- Millor pel·lícula estrangera: Antes de que el diablo sepa que has muerto, de Sidney Lumet
- Millor actríu en pel·lícula espanyola: Carme Elías per Camino
- Millor actor en pel·lícula espanyola: desert
- Millor actríu en pel·lícula estrangera: Kristin Scott Thomas per Hace mucho que te quiero
- Millor actor en pel·lícula estrangera: Philip Seymour Hoffman per Antes que..., La familia Savage, La guerra de Charlie Wilson
- Premi a la trajectòria: Werner Herzog
- Premi especial del Jurat: Nouvelle Vague en el seu 50 aniversari
- Premi Indústria Cinematogràfica: Ramón Martos - Laboratoris 'Imatge Films'
- Premi especial RNE: Conchita Velasco
- Premi 50 anys TVE Catalunya: Lluis Homar
- Rosa Sant Jordi Millor pel·lícula espanyola: Vicky, Cristina, Barcelona de Woody Allen
- Rosa Sant Jordi Millor pel·lícula estrangera: Gomorra de Mateo Garrone