Emisión en sefardí
Radio Exterior de España
Emisión: Lunes 14.25 y Martes 01.15 y 04.15 U.T.C.
Dirección y presentación: Matilda y Rajel Barnatan
La 'Emisión Sefarad' es un programa kultural de radio, en lingua sefardí o djudeo-espanyol, que se siente kada lunes enverso Oriente Medio i Mediterráneo i los martes enverso América Norte i Sur.
Sefarad es uno de los nomvres de Espanya, i el sefardí es una lingua de baza medieval a la ke se adjuntan palavras de los dialektos i linguas de las sivdades onde los sefaradim moravan.
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Matilda i Rajel Barnatán, madre i ija, aparejan i prezentan las emisiones i sus kontenido por entero: entrevistas, presonajes, folklor i múzika de ancha diversidad, aktividades, tradisiones, literaturas i una lingüístika atada a la kultura ke tyene sus raízes en Espanya.
Ansí 'Emisión Sefarad' guadra el trezoro poétiko de los S X al XII en uno de los grandes patrimonios kulturales entregados a la umanidad.
Ansiemzmo la kreasión kontemporánea arrebive en muestros días i atira el intereso de oyentes de diversos lugares i paízes.
La 'Emisión Sefarad' fué galadronada en 1994 en los 'Primeros Enkontros Internasionales sovre el Djudeo-espanyol'.
ORIENTE MEDIO lunes 14.25 hs UTC 15.385 banda 19 m
AMÉRICA DEL SUR martes 01.15 hs UTC 11.795 banda 25 m
AMÉRICA DEL NORTE martes 04.15 hs UTC 9.650 banda 31 m