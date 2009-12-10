Enrique Morente: "Soy amigo de los rockeros"

Enrique Morente, que a sus 67 años lleva casi medio siglo de carrera, puede presumir en su vida de cosas como ser el único capaz de cantar los "49 palos y medio" del "jondo"; de ser el primer flamenco al que "piratearon" un directo para hacer un disco -un "cutrelux" de los sesenta-; de ponerle jipíos a las letras de Picasso o de grabar con Lagartija Nick y barrer entre "los modernillos".

Pues con todo y con eso, el respetado artista no tenía entre sus 23 grabaciones -de las más ortodoxas a las más vanguardistas- ni un sólo un álbum en directo.

'Flamenco en directo' contiene nueve cantes, grabados en vivo en Cádiz -con casete-, Granada y Cartagena, entre los años 1992 y 2008, en el formato clásico de voz y guitarra acompañado de sus "habituales", es decir Juan y Pepe Habichuela, Rafael Riqueni y David Cerreduela. "Sí, es una retrospectiva. Cosas grabadas en algunos directos de años atrás", afirma Morente en su entrevista con Ángel Carmona, en el programa 'Hoy Empieza Todo' de Radio 3.

Antonio Arias tiene la culpa "Eso eran cintas que habían tiradas" dice Morente, que reconoce que fue Antonio Arias, lider de Lagartija Nick, quien le animó a prestar atención a estas grabaciones, mientras su mujer fue la encargada de recopilar todo el material que guardaba en casa. Sobre el disco que ambos grabaron juntos, el 'Omega' de 1996, Morente cree que se trata de un trabajo al que le debe mucho: "Yo creo que nos queda la amistad con Antonio, este trabajo que en su momento fue una decisión atrevida". "El disco sigue vivo y todavía muchas personas nos felicitan por él", dice un Morente al que Arias mira con respeto y admiración: "Yo sigo bajo el shock de haberlo hecho. Me hizo adicto a trabajar con Enrique, porque incluso cambió nuestra forma de ver el negocio". No son las únicas colaboraciones de Morente con el mundo del rock. El cantaor también ha compartido escenario con Sonic Youth, y se le responsabiliza del giro flamenco de Los Planetas en sus más recientes discos. "Yo soy amigo de los rockeros", bromea Morente. "Mi espíritu rockero, descubierto de manera tardía, no quiero dejarlo".