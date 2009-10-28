'LaLiBéLuLa' se revuelca en Nocilla

El programa LaLiBéLuLa de Radio 3 retransmitió la presentación de la tercera y última entrega de la trilogía de Agustín Fernández Mallo, 'Nocilla Lab'.

Más experimental que las anteriores y con una acción algo menos realista, 'Nocilla Lab' la tercera entrega de Agustín Fernández Mallo, transcurre a través de una pareja que viaja en coche con la intención de emprender un Proyecto. Quizá un leit-motiv, una excusa para hurgar en su relación y en sus sueños, un Proyecto como sus propias vidas sin un fin claro pero lleno de argumentos.

Las Vegas y La Coca-Cola aparecen como elogios a lo artificial y como el autor afirma "simbolizan lo que nos define como humanos, porque para naturales ya están los animales y las plantas".

En Nocilla Lab, el autor ha dividido el libro en tres partes complementarias: Motor automático de búsqueda, Motor automático y Motor (fragmentos encontrados). En ellas encontraremos texto con palabras que desarrollan la trama a moso de road movie, o una breve historia en formato de cómic, dibujada por Pere Joan.

"Poesía Postpoética. Un diagnóstico. Una propuesta" que tiene a bien ser experimental, con la capacidad de encontrar plenitud y belleza en realidades que suelen pasar desapercibidas para nuestra poesía y narrativa.

El autor afirma que es un adorador del plástico y del porexpán, y por supuesto de la Nocilla "Me fascina toda esa pastosidad en mi boca, toda esa masa sin centro de gravedad, una cosa marrón que sólo es apariencia, simulacro, conservantes, saborizantes... Gracias a la Nocilla renegué de la metafísica".