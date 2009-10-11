Fuxan Os Ventos en directo en Radio 3

La de San Froilán es una de las festividades más importantes del otoño gallego. Cada año Lugo recibe a miles de personas para celebrar una fiesta que inició hace 255 años, y que en los últimos años han tenido a la música como gran protagonista de las celebraciones. Este año, sobre el escenario se ha podido escuchar a Albert Plá, Jarabedepalo, Revólver, Amaral, Peret, The Wailers, La Excepción, Nacho Vegas o Los Planetas.

El cierre de las fiestas llegará este lunes 12 a las 21 horas en directo a través de Radio 3. Consol Sáenz -'El Gran Quilombo'- será la encargada de presentar desde A Horta do Seminario el concierto de la mítica banda gallega Fuxan Os Ventos. Se dice que la música actual de Galicia no se entendería sin su influencia y su aporte a la banda sonora de la cultura gallega.

Con ocho discos editados y una trayectoria de más de 30 años, Fuxan Os Ventos ha traspasado generaciones y fronteras. Dice Antón Castro, uno de los 31 músicos que han dado vida al grupo a lo largo de tanto tiempo, para esta actuación -que coincide con la reciente publicación de un nuevo disco- la banda se encuentra en "mejor forma que nunca".

Grandes éxitos en directo

El popular grupo gallego acaba de publicar 'Terra de Soños', un CD/DVD con más de una veintena de canciones populares grabadas en actuaciones de su última gira, a finales del pasado año. Editado por Boa Music, el disco recopila a modo de antología algunos de los temas que el grupo hizo célebres desde su creación en el año 1972, como 'A Carolina', 'O meu amor mariñeiro', 'Sementeira' o 'Cantigas de berce'.

El espectáculo 'Terra de Soños', que recaló en octubre de 2008 en Santiago de Compostela, brindó al público de Fuxan os Ventos la posibilidad de disfrutar de su regreso después de casi dos décadas desde su última actuación. De esta gira por algunas ciudades gallegas nació la grabación de este trabajo, que cuenta con colaboraciones de artistas como Guadi Galego, Uxía, Mercedes Peón, Xavier Díaz, Pepe Ferreirós o Rodrigo Romaní.