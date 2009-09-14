Café del Sur (Memorias del Tango)

Radio 3

Emisión: Domingos, 12:00 a 13:00 horas

Presentador: Dimitri Papanikas

Género: Músicas del Mundo

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Un viaje a través de la historia y la memoria, de la música, sus derivas, contaminaciones y transformaciones, de recuerdos y despedidas de aquellos que hicieron del tango un largo trayecto, un camino.

Música errante, vagabunda, canciones censuradas y exiliadas, refugiadas; artistas y poetas viajando en busca de ciudades maravillosas, de nuevos países y territorios para descubrir y aprender a conocer.

Fragmentos de historias universales que nunca se terminaron de escribir, que mueren y renacen en otro tiempo, en otro lugar, entre otra gente, como una espiral... de lluvia y papel.

Un espacio para descubrir ciudades distintas a las que aparecen en los mapas turísticos, en esos productos industriales que son las guías para viajeros solitarios, entre pasado y presente, memoria y futuro. Nos acompañarán los pueblos migrantes, los vagabundos, los cantantes, los poetas y los viajeros.

Estaremos a su lado, escuchando su música, observando su punto de vista, los ruidos de fondo, los colores y los perfumes. Nos enseñarán a caminar por sus calles con una mirada simple y a la vez curiosa. Conversando juntos, para conocer nuevos derroteros del camino en cualquier latitud.

Equipo Director / Presentador: Dimitri Papanikas (Cagliari, Italia, 1979). Historiador y crítico musical. Director y presentador del programa radiofónico Café del Sur - memorias de Tango, desde 2009 al aire todos los domingos en Radio Nacional de España. Licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Università de Bolonia y Diploma de Estudios Avanzados en Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid, donde actualmente conduce su actividad de investigación. Profesor de historia del Teatro italiano invitado en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid (2006) e investigador visitante en el Colegio del Salvador de Buenos Aires (2007). Ha dictado conferencias y seminarios en Italia, España y Argentina. Corresponsal desde América Latina para varias revistas italianas. En 2005 ocupó el cargo de encargado prensa para Nuova Scena - Teatro Stabile de Bolonia. Vive a Madrid, Buenos Aires y Bolonia.