Dissabte de 23 a 24 hores
La taverna del llop
- Direcció i presentació: JOSEP MARIA CARRASCO
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La taverna del llop
Aposta pels nous valors del món de la música.
És el programa de música alternativa per excel·lència. Des de fa 17 anys es manté fidel als seus principis de donar suport a l'escena catalana, presentar novetats d'arreu i apostant pels molts estils que ofereix el panorama musical mundial.
Per "La taverna del llop" passen els noms propis de la música independent del país i dona suport als grups novells buscant la qualitat per damunt de tot.
El programa inclou els últims llançaments discografics, entrevistes amb els protagonistes de l'actualitat, agenda de concerts, notícies musicals i la secció de maquetes.