L'Altra Ràdio programa de Ràdio 4 dirigit per Cinto Niqui
L'Altra Ràdio
- Dijous a les 22.00h, repetició diumenges a les 24.00h
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Ràdio 4 - L'ALTRA RÀDIO
Concurs FantàsTIC 2015
"FantàsTIC 2015" és un concurs de microrelats de ciència ficció relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, convocat pel programa L’altra ràdio de Ràdio 4 i La Mandarina de Newton.
- El concurs pretén fomentar l'escriptura i estimular la creació artística i radiofònica i 'pensar' en l'ús futur d’Internet i les TIC.
- Hi poden participar grups d'estudiants de primària o secundària i persones de més de 16 anys, de forma individual o en grup.
- Participa!!
L'Altra Ràdio
És un dels programes històrics de Ràdio 4. Aquesta temporada 2014-2015 és la 35ena, amb més de 2100 edicions. És l'únic espai de tota la radiodifusió privada i pública catalana especialitzat en les telecomunicacions i la cultura audiovisual.
La cultura audiovisual a l’abast de tothom. Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i el seu impacte a la societat contemporània. La ràdio, la televisió, internet i les aplicacions són les protagonistes d’aquest magazín nascut l’any 1980.
- Premi Salvador Escamilla, al millor programa de la ràdio pública catalana, concedit per l’Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España (AER) (Febrer de 2013).
- Premi a l'Excel·lència 2010 a la comunicació i divulgació de les TIC atorgat pel COETTC.
- Premi Connexió dels anys 2000 i 2006 de la Federació Catalana d'Empresaris Instal·ladors de Telecomunicacions.
- Menció honorífica als Premis Ràdio Associació (2005) Premi APEI 1999 de l'Associació Professional
- Espanyola d'Informadors de Premsa Ràdio i Televisió.
- Premi de la Fundació Rafael Peris a la millor iniciativa cultural de la radiodifusió professional (1995).