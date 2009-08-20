L'Altra Ràdio programa de R&agrave;dio 4 dirigit per Cinto Niqui

L'Altra Ràdio

R&agrave;dio 4 - L'ALTRA R&Agrave;DIO

Concurs FantàsTIC 2015

"FantàsTIC 2015" és un concurs de microrelats de ciència ficció relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, convocat pel programa L’altra ràdio de Ràdio 4 i La Mandarina de Newton.

  • El concurs pretén fomentar l'escriptura i estimular la creació artística i radiofònica i 'pensar' en l'ús futur d’Internet i les TIC.
  • Hi poden participar grups d'estudiants de primària o secundària i persones de més de 16 anys, de forma individual o en grup.
  • Participa!!

L'Altra Ràdio

És un dels programes històrics de Ràdio 4. Aquesta temporada 2014-2015 és la 35ena, amb més de 2100 edicions. És l'únic espai de tota la radiodifusió privada i pública catalana especialitzat en les telecomunicacions i la cultura audiovisual.

La cultura audiovisual a l’abast de tothom. Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i el seu impacte a la societat contemporània. La ràdio, la televisió, internet i les aplicacions són les protagonistes d’aquest magazín nascut l’any 1980.

  • Premi Salvador Escamilla, al millor programa de la ràdio pública catalana, concedit per l’Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España (AER) (Febrer de 2013).
  • Premi a l'Excel·lència 2010 a la comunicació i divulgació de les TIC atorgat pel COETTC.
  • Premi Connexió dels anys 2000 i 2006 de la Federació Catalana d'Empresaris Instal·ladors de Telecomunicacions.
  • Menció honorífica als Premis Ràdio Associació (2005) Premi APEI 1999 de l'Associació Professional
  • Espanyola d'Informadors de Premsa Ràdio i Televisió.
  • Premi de la Fundació Rafael Peris a la millor iniciativa cultural de la radiodifusió professional (1995).