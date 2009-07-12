Bilbao BBK Live 2009 se despide con los brillantes directos de Placebo y Primal Scream

La cuarta edición del Bilbao BBK Live ha concluido con las actuaciones de Placebo y Primal Scream, dos bandas que no han defraudado a sus seguidores. La última jornada del festival se ha movido entre el sonido setentero de The Phenomenal Handclap Band, el punk de los ingleses Baddies y la fuerza rítmica de los incombustibles Asian Dub Foundation.

De nuevo calor en una tarde de sábado que congregó a 17.956 asistentes, más que el viernes pero menos que en la jornada inaugural. El festival se cierra con un total de 52.663 visitantes, cifra menor que en años anteriores a pesar de la promoción que se ha realizado en el extranjero, con precios reducidos.

Tarde irregular en Kobetamendi

A las siete de la tarde arrancaba la elegante actuación de The Phenomenal Handclap Band, populosa banda neoyorquina de ocho miembros cuyo sonido oscila entre el disco-funk de los setenta y el rock psicodélico. Buen directo en el que no faltaron temas sobresalientes como 'You'll disappear' o '15 to 20'.

A continuación saltaron al escenario Baddies, cuarteto que tuvo el valor de mantener su estética (camisas de manga larga abotonadas hasta el cuello) a pesar de las altas temperaturas en Kobetamendi. Post-punk repetitivo, simplón y poco variado que sólo logró enganchar a unos pocos.

Asian Dub Foundation, habituales en los festivales españoles, animaron el final de la tarde con su mezcla de ritmos drum and bass y sonidos de la India. Interactuaron en todo momento con un público que no dejó de bailar temas clásicos como 'Flyover' y sacaron su lado reivindicativo señalando a los bancos como responsables de la crisis justo antes de interpretar 'Take back the power'.

Primal Scream, la veteranía en el rock es un grado

A las 22:30 aparecía en escena Primal Scream. Los escoceses arrancaron con fuerza con 'Can't go back' para continuar con 'Country Girl' y 'Jailbird'. Buen comienzo para un potente setlist en el que no faltaron clásicos como 'Swastica Eyes' y buena parte de los temas de su último álbum 'Beatiful Future'.

La veterana banda escocesa demostró que no han perdido frescura con los años y que sus éxitos de los 80 y 90 siguen sonando tan actuales como entonces. A pesar de todo, en la última parte del concierto el público parecía estar deseando que llegara la hora de Placebo.

Placebo mira al presente

El propio Bobby Gillespie, líder de Primal Scream, se mezcló con el público para seguir la esperada actuación del trío londinense. Con una puesta en escena sencilla pero muy efectiva, el concierto dio comienzo con 'Battle for the sun' y 'For what it¿s worth', temas de su disco más reciente.

Pocos temas clásicos en la primera parte del concierto y un público entregado (impagables los coros de "Cenicero, mi corazón de cenicero" en 'Ashtray Heart').'The Never Ending Why' (canción budista en palabras de Brian Molko) dio paso a una parte central más pausada que concluyó cuando empezaron a sonar los primeros acordes de 'Special K'.

Tras 'Song to say goodbye', la banda se despidió con un "hasta luego" para volver enseguida a interpretar 'Infra-red'. Emoción e intensidad en el tramo final de un concierto que para algunos se centró demasiado en los temas de su último trabajo. Aunque no contentaran a todos con el repertorio elegido, demostraron tener un directo impecable.

La organización valora el festival

Fischerspooner, con su extravagancia electrónica, fueron los encargados de echar el cierre a BBK Live 2009. Un festival que ha reunido a nombres muy importantes en la escena musical pero que ha quedado un poco descompensado en la zona media del cartel. Ibai Villapún, uno de los responsables del festival, valora de forma positiva esta edición: "Ha habido un nivel artístico notable, el festival ha transcurrido sin incidencias y el público ha respondido por cuarto año consecutivo".