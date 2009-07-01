El retorno de Jane's Addiction y mucho indie británico en la segunda jornada del BBK Live

El día rockero por excelencia en esta cuarta edición del BBK Live, con el esperadísimo retorno a nuestro país de Jane's Addiction como principal atractivo. Además, Chris Cornell presentando su (controvertido) cambio de rumbo con 'Scream' y la legión británica comandado por Kaiser Chiefs, Babyshambles, Supergrass y los veteranos Echo and the Bunnymen.

De nuevo, arranque patrio a las 16:30 con los navarros El Columpio Asesino que presentan los temas de 'La gallina', su tercer disco de estudio.

A continuación la tarde se acelera con Supergrass, Super-vivientes de la eclosión del britpop en los 90. Los autores de clásicos instantáneos como 'Alright' o 'Pumping on your stereo' comienzan una nueva etapa en su propio sello y animarán el escenario 1 con su divertido directo.

Más pop británico a continuación con Babyshambles. La banda del 'celebrity' Pete Doherty (o Peter Doherty según su disco de debut en solitario) regresa a España con una bien ganada fama de grupo solvente en directo. Con sólo dos discos de estudio y una formación cambiante, Babyshambles tienen en su haber temazos como 'Fuck forever' o 'Delivery'.

Cambio de tercio a las 19:15 en el escenario 1 con la veterana Dave Matthews Band, que sufrió el pasado año el fallecimiento de uno de sus miembros, el saxofonista LeRoi Moore. La 'jam band' de Dave Matthews, a pesar de ser relativamente desconocida en España se encuentra entre los 100 artistas que más discos han vendido en Estados Unidos, con más de 31 millones de copias.

Dispuesto a convencer con su nueva propuesta cercana al R&B se presentará a eso de las 20:35 Chris Cornell, ex líder de dos bandas tan emblemáticas como Sound garden y Audioslave. Cuando termine su show veremos si su público más fiel le ha "perdonado" su apuesta por los sonidos más comerciales junto al megaproductor Timbaland.

A continuación llegará el momento de corear 'Ruby', 'Everyday I love you less and less' o 'Never miss a beat'. Kaiser Chiefs, la banda que sorprendió en los Brit Awards del 2006 al imponerse a Franz Ferdinand y Coldplay, presentan su tercer disco 'Off with their heads', con el que han recuperado el favor de la crítica tras el decepcionante 'Yours truly, Angry Mob'.

Momento para la nostalgia en el ecuador del festival con una de las actuaciones más esperadas del BBK Live: Jane's Addiction. Los angelinos llegan con su formación original, la misma con la que llenaban estadios a comienzos de los 90. Bilbao será una de las ocho paradas de la gira europea de la banda de Perry Farrel y Dave Navarro. Una oportunidad única para ver en directo a un grupo que sentó las bases del rock alternativo en Estados Unidos.

La noche se cierra con Echo and the Bunnymen, imprescindible formación en la escena post-punk inglesa de los 80 con temas como 'The Killing Moon'.