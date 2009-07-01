Placebo y Primal Scream, principales atractivos de la última jornada

El BBK Live cierra su edición 2009 con dos bandas enérgicas como Primal Scream y Placebo. Junto a ellos, promesas como Expatriate o The Phenomenal Handclap Band y los sonidos electrónicos de Asian Dub Foundation y Fischerspooner.

El rock de los vizcaínos Ama Say abrirá la última jornada en las campas de Kobetamendi, con su regreso a los escenarios tras doce años de parón.

Tras ellos llegarán It Hugs Back, incorporación de última hora al festival tras caerse del cartel los australianos Expatriate. El cuarteto británico presenta su álbum de debut 'Inside your guitar', y apuntan a ser una de las sorpresas del BBK Live con temas tan potentes como 'Now + Again' o 'Work Day'.

A continuación, turno para el pop electrónico de Cycle. Cuatro años después de subir a la primera división del indie español con el single 'Confussion!!!', la banda de La China Patino regresa con 'Sleepwalkers'. Prometen un potente directo que a buen seguro irá animando la tarde en el escenario 1.

Imperdonable perderse a The Phenomenal Handclap Band, aunque sólo sea para comprobar si son la revelación de 2009 o el último bluff. Con un un sonido setentero y look de secta de 'Paz y Amor', los miembros de la megabanda neoyorquina desplegarán su arsenal de temas festivos a las siete de la tarde.

Baddies pondrán el toque post-punk a la tarde con su sonido acelerado y directo. Grandes desconocidos en nuestro país, en Gran Bretaña han recibido el apoyo de medios como la BBC o The Guardian.

La recta final del BBK Live comienza con la mezcla de ritmos de Asian Dub Foundation. Los londinenses, pioneros en la fusión de melodías indias con el raggamuffin, publicaron el pasado año su álbum 'Punkara'.

A las 22:30 llegará Primal Scream, sin duda una de las bandas más esperadas en Bilbao. Los escoceses liderados por Bobby Gillespie llegan con la descarga de pop luminoso que ha supuesto su último disco 'Beautiful Future'. Con más de 20 años sobre los escenarios y un sonido que ha experimentado con el acid house y la psicodelia, su directo promete emociones fuertes en la última noche del BBK Live.

Placebo aterriza en el festival a medianoche. Los londinenses regresan al festival después de ser cabeza de cartel en la primera edición, la de 2006. Acaban de publicar el disco 'Battle for the sun' y se presentan con un cambio en la formación respecto a 2006, el batería Steve Forrest ha sustituido a Hewitt. Oportunidad para escuchar clásicos como 'Every You Every Me' o 'Pure Morning' y algún tema reciente como su último single 'For what it's worth'.

El fin de fiesta corre a cargo del electroclash de Fischerspooner. El dúo neoyorquino promete 'Entertainment' en su último álbum y esperemos que con 'entertainment' termine esta cuarta edición del Bilbao BBK Live.