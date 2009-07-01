Depeche Mode, estrellas de la primera jornada del Bilbao BBK Live

Sin duda, el día más electrónico del festival con Depeche Mode, The Ting Tings y Basement Jaxx. Junto a ellos, dos bandas que han dado mucho que hablar en los últimos años: Vetusta Morla, con su aclamado álbum de debut 'Un día en el mundo' y Editors, que vendrán a confirmar por qué son uno de los grupos más respetados de la escena indie británica.

La jornada comenzará a las 16:30 con los jovencísimos Lain, ganadores del concurso de maquetas Gaztea de EiTB. A continuación la tarde se calentará con el techno de Motor, los teloneros de Depeche Mode en su actual gira. El dúo formado por el francés Oliver Grasset y el estadounidense Bryan Black, herederos del sonido industrial de los 80, ha publicado a principios de año el estimable álbum 'Metal Machine'.

A las 17:40 llegan The Gaslight Anthem, una joven banda de Nueva Jersey que viene de tocar con Bruce Springsteen en el mítico festival de Glastonbury. Con su nuevo álbum 'The '59 sound' han evolucionado del punk-rock de sus primeros trabajos a sonidos más cercanos al rock clásico americano. Habrá que estar atentos a un grupo que

Vetusta Morla aterrizan con su aclamado directo a las 18:30 en el Escenario 1. La banda indie revelación del panorama español llega al BBK Live en lo más alto de su popularidad. Temas como 'Copenhague' y 'Sálvese quien pueda' serán coreados por el público que, con toda seguridad, llenará las campas de Kobetamendi para disfrutar de sus canciones.

A las 19:30 llega el primer plato fuerte internacional: The Ting Tings. El dúo formado por Katie White y Jules de Martino ha arrasado en las pistas de baile con los singles de su álbum de debut 'We started nothing'. Será difícil resistirse al ritmo de 'hits' como 'Great DJ' y 'That's not my name'.

Tras los "bailables" de The Ting Tings llegará el sonido melancólico de Editors. Los creadores de himnos como 'Smokers outside the hospital doors' y 'An end has a start' presentarán temas de su esperado nuevo álbum, 'In this light and on this evening'. Una oportunidad para comprobar el directo del cuarteto de Birmingham, una de las mayores sorpresas de la escena indie británica de los últimos años.

Sin dar un respiro a los asistentes aparecerá en el Escenario 1 la gran apuesta de esta edición del Bilbao BBK Live, Depeche Mode. La gira 'Tour of the Universe' de los de Basildon tiene su segunda parada en nuestro país en el festival de Kobetamendi, superados los problemas de salud de su vocalista Dave Gahan. La legión de fans de la banda podrá escuchar por primera vez en directo los temas de 'Sounds of the Universe'.

La primera jornada concluye por todo lo alto con el 'house' de Basement Jaxx. Fin de fiesta con el dúo de Brixton, que presenta su primer álbum de estudio en tres años: 'Scars'.