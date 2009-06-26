El festival Bilbao BBK Live se consolida en su cuarta edición con un cartel de lujo

La temporada de festivales continúa con una de sus citas más esperadas, Bilbao BBK Live. Una apuesta por el rock genuino con algunas aportaciones electrónicas como Basement Jaxx o Fischerspooner. Desde 2006 la capital vizcaína se ha ido haciendo un hueco cada vez más importante en la agenda festivalera, con propuestas tan potentes en años anteriores como Guns'n'Roses, Red Hot Chilli Peppers, Metallica, The Police o R.E.M.

En su cuarta edición BBK Live vuelve a conjuntar a leyendas del pop como Depeche Mode, Primal Scream o Placebo con esperados regresos como Jane's Addiction y revelaciones de los últimos años como Editors, The Ting Tings o Kaiser Chiefs. Un cartel que apuesta por grupos consolidados en el que también tendrán cabida bandas que han despuntado en 2009, (It Hugs Back , The Phenomenal Handclap Band).

La escena musical española tiene su representación en el festival con Vetusta Morla, seguramente la banda más importante surgida en nuestro país en los últimos años. Además, habrá ocasión de escuchar en directo el pop electrónico de Cycle, el rock indie de El Columpio Asesino y dos grupos euskaldunes, Ama Say y Lain.

Tres días de la mejor música en directo a un precio de 136¿, con derecho a acampada en el recinto de Kobetamendi. La organización también ha puesto a la venta entradas para cada jornada.