Lo mejor de Sónar 2009, en Siglo 21

Un año más, Radio 3 estará presente en el Sónar, el Festival Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia de Barcelona, que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de junio. Tomás Fernando Flores, director y presentador de Siglo 21, el programa dedicado a las tendencias musicales más innovadoras y a la creatividad artística, emitirá una edición especial de su programa desde el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), el principal escenario del acontecimiento. La más completa información del Sónar 2009, con vídeos y audios incluidos, se encuentra en la web de Radio 3.

El Sónar, que este año celebra su XVI edición, reúne un total de 283 artistas procedentes de 27 países y reafirma su carácter electrónico con la presencia de músicos reconocidos como Moderat (Modeskeletor+Apparat), Carl Craig, Jeff Mills u Orbital. Además, el festival contará con una programación en la que actuarán figuras ya consagradas como Grace Jones o los propios Orbital, además de creadores muy jóvenes que ya son referentes en el panorama electrónico internacional como Crystal Castles, Fever Ray, SebastiAn o Martyn Joker.

Especial Siglo 21

El jueves, coincidiendo con la inauguración del Festival, el programa Siglo 21 de Radio 3 dará un paseo por el Sónar, acompañado por su director, quien presentará los principales escenarios y explicará todo lo que sucederá allí durante estos días. También habrá actuaciones en directo, el jueves actuará a las 18:20 horas, Guillamino; a las 19:00 horas, Monoculture y a las 19:40 horas, bRUNA.

El viernes, por la carpa de Radio 3 pasarán a las 19:00 horas Institut Fatima; a las 19:00 horas, Dom y a las 19:40 horas, Filastine. Tampoco faltarán las secciones habituales del programa: Contenedores de arte, Computadoras e Internet, Consola, Contacto Interior o La Puerta de Atrás.

Además, acudirá a Siglo 21 la coordinadora de Sónar Kids, que este año celebra su primera edición. Se trata de un festival destinado a los niños y padres donde habrá música y actividades creativas. Por allí pasarán artistas nacionales e internacionales que adaptarán su discurso a los menores. Además, el programa comentará las actuaciones más destacadas del jueves en la carpa de Radio 3 y en el Planetari CosmoCaixa.

Artistas nacionales en Radio 3

El barcelonés Guillamino es uno de los artistas más destacados de la música electrónica del panorama nacional, aunque su talento excede nuestras fronteras. Cuenta con tres discos "1 día" (2003), "Somnis de llop" (2005) y "Les minves de gener" (2008). Su último trabajo es una fusión entre la electrónica y la música negra y cuenta con la colaboración de Dive Dibosso (7 notas 7 colores) en las mezclas.

Monoculture nació en Barcelona aunque sus componentes poseen orígenes y gustos muy diversos. Con guitarras, bajo, sintetizadores y vocalista elaboran un pop rock electrónico y bailable, con letras que hablan de nuestra realidad social de una manera crítica e irónica.

El barcelonés Carles Guajardo es bRUNA. El artista catalán está considerado como la revelación electrónica nacional y está a punto de sacar su primer álbum, "And it matters to me to see you smiling" con spa.RK. bRUNA ha participado en la Red Bull Music Academy de Toronto.

Paul Rose y Carsten Galle, alemanes residentes en Barcelona, fundaron Institut Fatima (Institut For Advanced Technologies In Music and Arts) en 2006. Ambos llevan trabajando juntos desde hace más de 15 años, componiendo, copiando y reproduciendo música electrónica. Los pioneros del baile "fiducial" organizan eventos y talleres, se presentan en conciertos y producen música para espectáculos de baile, de moda, películas sobre arquitectura y mucho más.

Filastine, asentado en Barcelona, maneja los estilos más ricos y complejos con total facilidad, lo que permite acercar su sonido a los rincones más inhóspitos. Filastine tiene especial predilección por la percusión y los sonidos étnicos, cosa que le permite mezclar Bollywood con los ritmos de los Balcanes, el breakcore o el hip-hop y salir ileso.

Uno de los nombres artísticos que utiliza el músico canario Domingo Alemán, residente en Las Palmas de Gran Canaria, es Dom. El artista representa la fuerza creativa de los músicos canarios con una propuesta entre el dub y la electrónica. En su haber varios títulos discográficos como "Out" (2007) "Slow" (2008) o "Ruin Boys con Alma sin Dueño" (2009).