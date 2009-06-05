El Dia Mundial del Medi Ambient, a Ràdio 4
- El programa "La Ràdio dels Sentits" entrevista a Matt Hames i Daphne Zúniga, director i actriu de la pel·lícula "Fighting Goliat"
Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, Ràdio 4 i el Festival de Cinema de Medi Ambient, organitzen per als seus oients la projecció de la pel·lícula "Fighting Goliat" als estudis de RNE a Catalunya.
A partir de les cinc de la tarda, el programa "La Ràdio dels Sentits" conduït per Pau Duran, emetrà un programa especial en directe i amb públic a l'estudi amb motiu del Dia Mundia del Medi Ambient. Duran comptarà amb la presència del director de la pel·lícula "Fighting Goliat" Matt Hames i l'actriu Daphne Zúniga, tots ells de la factoria Sundance. Al programa també hi participarà el director del Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient, Jaume Gil i Llopart.
Després de les entrevistes el públic assistent gaudirà de la projecció de la pel·lícula "Fighting Goliat" en versió original amb subtítols en castellà. Un film que explica la lluita dels texans en contra de la construcció d'unes centrals tèrmiques de carbó.