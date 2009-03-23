Ràdio 4 te invita a ver la gala de entrega del premio Disc Català de L'Any

RTVE.es

El programa 'Catalunya Express', de Ràdio 4, te invita a ver la gala de entrega del premio Disc Català de L'Any. El galardón, que este año celebra su 30º aniversario, ha recaído en esta ocasión en Miquel Abras.

El evento tendrá lugar en la sala Luz de Gas de Barcelona este martes 24 de marzo. Si deseas asistir al acto, pide tu invitación enviando un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección: catalunyaexpres.rne@rtve.es