RNE alcanza los dos millones de visitas en Internet

La web de RTVE es un canal cada vez más interesante para los oyentes de RNE, que siguen confiando en él para seguir sus emisiones. Así, por ejemplo, durante el pasado mes de octubre el número de oyentes de todas las cadenas creció hasta los 378.951, un 14,3% más que en septiembre, y las páginas vistas ascendieron a 1.963.497. En los últimos meses se han ampliado los contenidos con más emisiones en directo, más blogs y concursos para atraer a los oyentes.

Los más atractivos

Entre los programas emitidos por RTVE.es que más han atraído la atención del público sobresalen el resumen de los sonidos más destacados del día y los más de 50 blogs de los locutores de Radio Nacional de España. Además, en las últimas semanas han visto la luz, con gran éxito de público, la nueva web de Asuntos Propios y los blogs de Tom Kallene e Iñaki Díez.

Esta oferta de éxito incluye concursos interactivos con los oyentes, como 'Los Indispensables de Radio 3 o 'Graba tu spot del FIB', y los archivos del Fondo Documental de RNE.

El éxito de Radio 3

Radio 3, cuya página fue rediseñada el pasado mes de septiembre, ha experimentado un notable crecimiento. La nueva web tuvo 744.390 páginas vistas, más del doble que en septiembre, y 148.484 usuarios únicos durante el mes de octubre. Además de la portada, la página más vista es la de los conciertos de Radio 3, y le siguen de cerca las de músicas del mundo, rock pop y electrónica.

Durante el pasado mes de octubre se incrementaron los contenidos de Radio 3 con nuevos blogs como 'The Right Ons en USA', el de Julio Ruiz (Disco Grande) o el de 'El séptimo vicio'. Los momentos de mayor tráfico coincidieron con la emisión de un especial de Los Planetas y de 'La Guerra de los Mundos'. Ésta no sólo se emitió íntegra a través de la web sino que se permitió seguir los ensayos de la representación, ver fotos, escuchar algunos fragmentos de la obra original de Orson Welles e incluso escuchar al autor hablando en castellano.