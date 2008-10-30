RNE celebra el Día de la Radio con una nueva representación de "La Guerra de los Mundos"

Radio Nacional de España ha celebrado este jueves el Día de la Radio con la representación de 'La guerra de los mundos', el dramático dirigido por Orson Welles en 1938. Desde el Teatro mira de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, la obra ha contado con la presencia de algunos de los más carismáticos locutores de la radio en España, entre otros Luis del Olmo, Primitivo Rojas, Juan Ramón Lucas, Ángeles Afuera, José Manuel Alfageme, Charo Soria, Rafael Revert, Juan Manuel Gozalo, Toni Garrido, Mamen Asencio y Juanma Ortega.

La producción, dirigida por Gregorio Parra, ha contado también con la música en directo de hasta siete músicos: Julio Cisneros (guitarra), Sergio González (teclados), Ramses Villabona (percusión), Alberto Rubén Lasarte (bajo), Carlos Franco (batería), Manuel Blanco (trompeta) y Edmundo José (trombón).

El realizador, Gregoria Parra, matizaba antes del comienzo de la obra que ésta sería fiel a la original. "Hasta usaremos una cafetera italiana para simular el sonido de las naves espaciales, tal como hizo el técnico de sonido de Orson Welles", anunciaba el también periodista de Radio Clásica, responsable de programas tan míticos como 'Videodrome', recuperado ahora en Radio 3.