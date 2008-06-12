Los INDIspensables de Tomás Fernando Flores
- Un repaso a los temas musicales más relevantes para Tomás Fernando Flores
RTVE.es
Desde 1982 ha llevado en Radio 3 diversos programas como Zona reservada, Alta Impedencia o Diario Pop. En TVE ha presentado conciertos, festivales de música y programas como Planeta Rock o Fuera de Serie. En la prensa escrita colabora en el diario El Mundo y lo ha hecho en publicaciones especializadas de diverso ámbito.
En actualidad dirige y presenta Siglo XXI, un espacio para la música más innovadora, la creatividad artística y la cultura del entretenimiento, que se emite de lunes a viernes en Radio 3.
Sus indispensables
- Para ti - (Paraíso)
- Selector de frecuencias - (Aviador Dro)
- Malos tiempos para la lírica - (Golpes Bajos)
- Insurrección (El último de la fila)
- Sálvame (Fangoria)
- Manhattan(Enrique Morente y Lagartija Nick)
- Dramas y fiestas (El club de los poetas violentos)
- Qué nos va a pasar (La buena vida)
- Madness (Marlango)
- Yo marco el minuto(Mala Rodríguez)
- Con esos ojitos ( 7 Notas, 7 Colores)
- La revolución sexual (La casa azul)