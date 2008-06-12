Los INDIspensables de Tomás Fernando Flores

Desde 1982 ha llevado en Radio 3 diversos programas como Zona reservada, Alta Impedencia o Diario Pop. En TVE ha presentado conciertos, festivales de música y programas como Planeta Rock o Fuera de Serie. En la prensa escrita colabora en el diario El Mundo y lo ha hecho en publicaciones especializadas de diverso ámbito.

En actualidad dirige y presenta Siglo XXI, un espacio para la música más innovadora, la creatividad artística y la cultura del entretenimiento, que se emite de lunes a viernes en Radio 3.

Sus indispensables