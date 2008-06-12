Los INDIspensables de Tomás Fernando Flores

  •  Un repaso a los temas musicales más relevantes para Tomás Fernando Flores
RTVE.es

Desde 1982 ha llevado en Radio 3 diversos programas como Zona reservadaAlta Impedencia o Diario Pop. En TVE ha presentado conciertos, festivales de música y programas como Planeta Rock o Fuera de Serie. En la prensa escrita colabora en el diario El Mundo y lo ha hecho en publicaciones especializadas de diverso ámbito.

En actualidad dirige y presenta Siglo XXI, un espacio para la música más innovadora, la creatividad artística y la cultura del entretenimiento, que se emite de lunes a viernes en Radio 3.  

Sus indispensables

  1. Para ti - (Paraíso) 
  2. Selector de frecuencias - (Aviador Dro)
  3. Malos tiempos para la lírica - (Golpes Bajos)
  4. Insurrección (El último de la fila)
  5. Sálvame (Fangoria)
  6. Manhattan(Enrique Morente y Lagartija Nick)
  7. Dramas y fiestas (El club de los poetas violentos)
  8. Qué nos va a pasar (La buena vida)
  9. Madness (Marlango)
  10. Yo marco el minuto(Mala Rodríguez)
  11. Con esos ojitos ( 7 Notas, 7 Colores)
  12. La revolución sexual (La casa azul)