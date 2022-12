01:00:00

Comencem la setmana amb el retorn de la Madonna dels anys 80, el millor de l'escena urbana en català i els temes nous de Gorillaz, Rorro, Rebe i Carlos Sadness entre d'altres.

Playlist:

Madonna - Gambler

Kalika & Yelle - Les glaçons

Inzul - Todo tiene su final

Caroline Polachek - Welcome to my island

Carlos Sadness - Nadie sabe que te quiero

Caloncho ft. Bomba Estéreo - Regalo

Gorillaz - Skinny ape

Rebe - Hasta el fin

Biig Piig ft. Deb Never - Picking up

Soto Asa - Gibraltar

Bounce Twice & Yung Rovelló - Dile a tus amigas

Flashy Ice Cream ft. Elane & Boxinbox - Dins del club

Fades - Cacaolat (Què em diràs?)

Emotional oranges - Slide all night

Rorro - Del cielo

Gecko Turner - Twenty twenty vision

Paula Silencio - Inmemorias