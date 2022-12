26:29

El desperdicio de alimentos es un problema global al que hay que poner solución. Analizamos el punto en el que estamos y cuánta comida acaba en el contenedor. Cuáles son los riesgos económicos, sociales y medioambientales. Qué normativa busca poner freno a las toneladas de comida que van a la basura. Enumeramos algunas recomendaciones para reducir el desperdicio. Profundizamos con Ana María Etchenique presidenta de la federación de consumidores y usuarios (CECU) en toda la problematica del desperdicio, desde la producción hasta su consumo. Junto a Gustavo Samayoa vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios repasamos la legislación que pone freno al desperdicio de alimentos. Hablamos con Carlos García responsable de comunicación de la aplicación Too Good to go sobre cómo reducir en nuestros hogares los alimentos que acaban en la basura. En colaboración con el CCU.