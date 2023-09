Xavifòrnia

13:58

Amb Xavi Martínez

Els nous Encants Vells estan: d’aniversari fan 10 anys. Per aquest motiu la direcció de la Fira de Bellcaire ha ideat diferents activitats per celebrar l’aniversari que es faran des d'aquest mes i fins desembre. Recordem que va ser al 2013, quan els venedors dels Encants van canviar la seva ubicació de la plaça de les Glòries per traslladar-se a l’edifici dissenyat per Fermín Vázquez.

Una de les primeres iniciatives que s’ha donat a conèixer en motiu d’aquest desè aniversari és el

Gastro Encants i consisteix en que tots els bars i restaurants del recinte ofereixen un platet i una beguda. Aquesta promoció tindrà un preu de 3,90 euros i està activa tots els dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 9 a 20 hores.

Són 300 les botigues que conformen l’univers dels Encants, 80 botigues físiques, 40 de subhasta, i 160 llocs llevadissos, parades que es monten i es desmonten i que queden guardades a unes armaris grans de color gris. Nosaltres ens hi hem desplaçat per tastar aquestes noves tapes i també per parlar amb Jose Nebot, president del mercat i amb els paradistes, l’Armando Colàs i el Diego Escámez. Amb ells hem valorat aquests primers 10 anys dels Encants Vells ubicats a l’edifici dissenyat per Fermín Vázquez. Tots ells coincideixen en què treballar als Encants és tota una filosofia de vida.