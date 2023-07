01:58:43

FALLA: El sombrero de tres picos (selec.) (6’04”). Orq. Fil. de Los Ángeles. Dir.: J. López Cobos. STRAVINSKY: Pulcinella (selec.) (4’). Academy of St. Martin in the Fields. Dir.: N. Marriner. FRESCOBALDI: Se l’aura spira (3’41”). Ensemble Clematis. RESPIGHI: Fontane di Roma (16’46”). Orq. Fil. de Oslo. Dir.: M. Jansons. CHOPIN: Nocturno op. 15 nº1 en Fa Mayor (5’48”). C. Thomas (vc.), J. Brocal (p.). CHAUSSON: Tres lieder op. 27 (6’40”). B. Balleys (sop.), B. Eidi (p.). FARRENC: Sexteto para piano y viento en do menor op. 40 (selec.) (11’12”). Linos Ensemble. PIAZZOLLA: Picasso (2’41”). C. Piazzini (p.). DONIZETTI: Lucia di Lammermoor (selec.) (9’12”). R. Scotto (sop.), G. di Steffano (ten.), Orq. del Teatro alla Scala de Milán. Dir.: N. Sanzogno. JOAQUÍN TURINA: La venta de los gatos (selec.) (10’36”). J. Masó (p.). PARISIENSIS: Congaudeant catholici (3’52”). Ars combinatoria. Dir.: C. López. HAYDN: Trío para violín, violoncello y piano en Sol Mayor Hob. XV, 25 (selec.) (6’57”). Trio Beaux Arts. GARCÍA ASCOT: Petit Suite (selec.). I. Clemente (p.).