Coda, parte musical que se añade al final de la obra y que puede ser una repetición de un tema anterior; conjunto de versos que se añaden como remate a ciertos poemas… una forma de terminar…

De pronto el cielo se tornó rojo sangre. Me paré, me apoyé sobre la valla extenuado hasta la muerte; sobre el fiordo y la ciudad negros azulados, la sangre se extendía en lenguas de fuego. Mis amigos siguieron y yo me quedé atrás temblando de angustia…y sentí que un inmenso grito infinito recorría la naturaleza…

La duración de un relato es como la de un sueño…

El último sueño… en la última siesta en radio3.