El 21 de noviembre de 1937 se estrenó la Quinta Sinfonía en re menor de Shostakovich. Posiblemente sea la más famosa del compositor. Unos meses antes le había mostrado al piano los tres primeros movimientos a su gran amigo y profesor del Conservatorio de Moscú, Nikolái Shiliaiev, quien la calificó de 'magnífica'. Shiliaiev no llegaría a escuchar el cuarto movimiento por que sería fusilado días después por 'traición a la patria'.

El éxito fue arrollador. Como contó Bogdanov-Beresovski: 'Durante el finale se fueron levantando muchos oyentes. El poder electrizante de la música hizo que al final todo el público estuviera de pie. Cuando los aplausos hacían temblar las columnas de la sala, Mravinski alzó la partitura dando a entender que las ovaciones no le correspondían a él ni a la orquesta, sino al creador de la obra, a Shostakovich'. El público permanecía en la sala expresando así su solidaridad con un artista a quien la prensa no dejaba de calumniar y que todavía no había sido rehabilitado oficialmente.

Mi Quinta Sinfonía expresaba su propia historia, la historia de sus vidas y, sobre todo, aquellos últimos tiempos de tristeza y terror.

El terror.

Nunca creeré que sólo haya idiotas por todas partes. Tan sólo llevan máscaras. Una táctica de supervivencia que permite mantener un mínimo de decencia. Ahora todo el mundo dice: No sabíamos nada, no entendíamos nada. Creímos a Stalin. Nos engañó, con qué crueldad nos engañó. Me cabrea esta gente. ¿Quién no sabía? ¿A quién engañó? ¿A cualquier pobre analfabeto? ¿Al sordo limpiabotas de la Perspectiva Ligovsky? No, son personas educadas, escritores, músicos, actores. Gente que aplaudió mi Quinta Sinfonía. Nunca creeré que alguien que no entendió, que no supo nada, pudiera sentir mi Quinta Sinfonía. Claro que entendieron, claro que entendían lo que pasaba a su alrededor. Claro que entendieron lo que significaba mi Quinta Sinfonía.

