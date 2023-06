Vida verda

55:00

Analitzem els efectes que està causant la massificació de la indústria turística i les seves solucions amb l'arquitecta i urbanista Itzíar González Virós, l'escriptora i activista cultural a les Açores Blanca Martín-Calero i Raül Domínguez portaveu de la IAEDEN.

Des de l'Observatori pel Deute en la Globalització, Júlia Pérez alerta del deute que ve i com ens afectarà a la ciutadanía aquesta nova crisi.

Coneixem la nova app BiciZen com a eina per crear regions urbanes més amigables per a les bicis i les persones, amb Jordi Honey-Rosés.