15:57

Vivim un greu augment del cost de la vida que es reflecteix en els preus dels aliments, de la llum, del gas, de l'aigua.

L'enginyer Alfons Pérez de l'Observatori del Deute en la Globalització explica per què hem arribat a aquests extrems i què ens espera a la tardor si continuen els conflictes actuals i no es fa res per revertir el consum de combustibles fòssils.