Vida verda

Gestionar amb previsió a 5 anys per pal·liar la sequera

17:37

L'experta en clima a llarg termini, Marta Torres Gunfaus, incideix en la necessitat de passar a una acció coordinada que gestioni un canvi de mirada eco social i apliqui solucions sobre la sequera a cinc anys vista.

El que no estem debatent és què passarà d'aquí a cinc anys i això és prioritari, si volem resistir els embats del canvi climàtic que ja estan venint. Hem de tenir molt clara una governança que ens ajudi a saber per on anem.