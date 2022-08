05:13

La cantante norteamericana Ultra Naté, especialista en producciones netamente de sonido "house", ha cosechado un buen número de mega-éxitos a nivel mundial a lo largo de su carrera, como los imprescindibles "100% pure love", "Destination Calabria", "Get it up (The feeling)", y sobre todo el llenapistas "Free", que desde su publicación original en 1997 es un clásico entre los clásicos.

Y Ultra Naté nos sorprende con un inesperado nuevo álbum que se publica en pleno verano, bajo el título genérico de "ULTRA", para que añadir nada más, en el que demuestra que no ha perdido potencia alguna en esa voz privilegiada como pocas que encontramos en el sub-mundo del sonido "house".

Expresamente para bailar.Muy recomendado, nuevo álbum de Ultra Naté.