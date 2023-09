06:41

El canadiense Drake, máxima estrella de la música internacional en las últimas temporadas ha editado un nuevo single, y muy bien acompañado, nada menos que por la sutil vocalista norteamericana SZA, que también está en plena racha artística, con sucesivos impactos en lo más alto de las listas comerciales. Pero este nuevo lanzamiento de Drake no viene exento de polémica y contratiempos, empezando por la portada que se ha usado, una foto de la actriz Halle Berry, con su cabeza bañada en pegajoso líquido, un viscoso Blandi Blub verde, de esos de broma, durante una gala de entrega de unos premios en 2012, y a la que Drake no pidió permiso alguno para usar esa imagen, en principio divertida, en este novísimo sencillo grabado junto a SZA, titulado "Slime you out", en español, algo así como "Te dejo en el lodo". A todo esto, Drake, que también había anunciado la publicación de un nuevo álbum para el 22 de septiembre, finalmente ha decidido por sorpresa y para decepción de muchos de sus fans, aplazar su publicación, argumentando que todavía no ha tenido tiempo de completarlo debido a sus compromisos con numerosos conciertos pendientes. Aun así, este single, ha entrado directamente liderando la lista de Spotify en Estados Unidos, y los expertos apuntan a que muy pronto será indiscutible nº 1 en el Hot 100 del Billboard norteamericano. "Slime you out", a dúo con SZA. Nuevo single de Drake.