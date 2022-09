04:16

En esto de la música hay colaboraciones que te dejan absolutamente perplejo, tal vez por lo inesperado e imprevisible de ciertas reuniones.

Pero resulta que se hacen realidad. Por ejemplo, el vocalista hispano-francés Manu Chao y el grupo colombiano Bomba Estéreo se han aliado para grabar juntos un single cálido y refrescante, que no está exento de extrema nostalgia al expresar reacciones personales ante momentos complicados de la cruda existencia.

Pensándolo bien, no resulta tan extraña esta colaboración, porque Manu Chao mantiene desde hace años una extrecha relación con Colombia, porque todavía recordarmos una arriesgada gira suya que realizó hace años por ese país desplazándose en tren, para ofrecer conciertos en lugares remotos y no muy seguros.

Ahí estableció amistades que perduran y esto ha permitido tal vez lograr este contacto con Bomba Estéreo, que ha dado como resultado este festivo pero al mismo tiempo tristón nuevo single que han registrado juntos.

Se titula "Me duele". Juntos y también revueltos, Bomba Estéreo y Manu Chao.