01:59:10

Este Viernes Eléctrico empieza muy rockero y acaba en modo electro-funk-nu disco. Entre otros, podrás escuchar a The Datsuns, The D4, Royal Republic, Billy Talent, Green Day, The Black Keys, The Raconteurs, LCD Soundsystem, Daft Punk, y para terminar, Royal Blood y Chromeo remezclados por Purple Disco Machine, y Parcels pasados por el filtro del remix de Alex Metric.

Playlist:

THE DATSUNS - MF From Hell

THE D4 - Get Loose

ROYAL REPUBLIC - Getting Along

BILLY TALENT - Reckless Paradise

BILLY TALENT - Red Flag

GREEN DAY - Burnout

THE OFFSPRING - Come Out and Play

THE OFFSPRING - Coming For You

FIDLAR - Flake

THE BLACK KEYS - Howlin' For You

THE BLACK KEYS - Run Right Back

THE RACONTEURS - Salute Your Solution

BRENDAN BENSON - Freak Out

BLUR - B.L.U.R.E.M.I.

NIRVANA - Breed

FOO FIGHTERS - All My Life

TURNSTILE - Blackout

MAMMOTH WVH - Don't Back Down

FEEDER - Universe of Life

MANCHESTER ORCHESTRA - Keel Timing

VIOLENT SOHO - Lying on the Floor

WEEZER - Photograph

LUNA AURA - Honey

ELASTICA - Connection

YEAH YEAH YEAHS - Y Control

THE RAPTURE - Echoes

LCD SOUNDSYSTEM - Daft Punk Is Playing at My House

DAFT PUNK - Television Rules the Nation / Crescendolls (Alive 2007)

ROYAL BLOOD - Trouble's Coming (Purple Disco Machine Remix)

CHROMEO - Juice (Purple Disco Machine Remix)

PARCELS - Lightenup (Alex Metric Remix)