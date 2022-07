Jonathan Jeremiah | My Kid Brother | Dune Rats

01:58:58

Cautivados por el talento y la elegancia de Jonathan Jeremiah, hoy te presentamos 'Restless Heart', primer adelanto del próximo disco de este músico londinense. Además, escuchamos novedades de My Kid Brother y Dune Rats.

Playlist:

MOLOTOV - No olvidamos

MOLOTOV - Que no te haga bobo Jacobo

RAGE AGAINST THE MACHINE - Freedom

WOOZE - Bittersweet Timpani

JAWNY - Take It Back (feat. Beck)

JAWNY - Sabotage

MY KID BROTHER - Make You Make Believe

PORTUGAL. THE MAN - What, Me Worry?

DUNE RATS - Up

DUNE RATS - Melted Into Two

SUPERGRASS - I'd Like To Know

LORI MEYERS - Emborracharme

LORI MEYERS - Hacerte volar

TEMPLES - Hot Motion

SPIRAL DRIVE - Echoes

PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS - Lava Lamp Pisco

DJO - Chateau (Feel Alright)

MAYA HAWKE - Thérèse

MAYA HAWKE - So Long

ALEXANDRA SAVIOR - Crying All the Time

ARCTIC MONKEYS - Four Out Of Five (Live)

JONATHAN JEREMIAH - Restless Heart

FATHER JOHN MISTY - Q4

FRANK GALVEZ - Los chicos no lloran

THE CURE - A Forest

FONTAINES D.C. - Jackie Down The Line

VENTURI - El fantasma de la fiesta