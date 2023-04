01:58:58

Y llegó el día: por fin Foo Fighters han desvelado el primer avance de su próximo disco, 'Rescued', adelanto que escuchamos en la portada de esta sesión de Turbo 3; puro sonido "Foo" en una canción redonda y sólida que formará parte del primer álbum de la banda sin Taylor Hawins. Además, escuchamos a Demob Happy versionando a The Cure y lo nuevo de Yonaka, Pvris y Haru Nemuri junto a Jaguar Jonze.

Playlist:

FOO FIGHTERS - Rescued

FOO FIGHTERS - Walk

FOO FIGHTERS - Times Like These

FOO FIGHTERS - Best of You

PEARL JAM - Gods' Dice

SOUNDGARDEN - Flower

NIRVANA - Heart-Shaped Box

OCTOBER DRIFT - Insects

YONAKA - Welcome to My House

PVRIS - Goddess

HARU NEMURI - Don't Call Me Queen

LINKIN PARK - Massive

LADY BANANA - Domino

LADY BANANA - Delito

TIGERCUB - Play My Favourite Song

DEMOB HAPPY - Voodoo Science

DEMOB HAPPY - Pictures Of You

THE CURE - Lovesong

MISS CAFFEINA - Y de repente

ARDE BOGOTÁ - Cowboys de la A3

NUNATAK - Lento y sucio

THE DANDY WARHOLS - Bohemian Like You

KINGS OF LEON - Red Morning Light

DINOSAUR PILE-UP - It's Tricky

RED HOT CHILI PEPPERS - Give It Away

BLACK SABBATH - Sweet Leaf