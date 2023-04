01:58:50

Preparamos una sesión especial exclusivamente musical con temones de Los Invaders, The Chemical Brothers, Lizzo, Jungle, Miley Cyrus, Franc Moody, Alfie Templeman, Nothing But Thieves, Royal Blood y Foals, entre otros.

Playlist:

LOS INVADERS - Lady Goodman

TTRRUUCES - The Disco

MYD - Domino

TAME IMPALA - Is It True

TEMPLES - Afterlife

PHOENIX - If I Ever Feel Better

WISEMEN PROJECT - Demons

JUSTICE - New Lands

GORILLAZ - Cracker Island (feat. Thundercat)

THE CHEMICAL BROTHERS - No Reason

THE CHEMICAL BROTHERS - Go

TONIQUE & MAN - Running After Time

THE WEEKND - Sacrifice

NOTHING BUT THIEVES - Welcome to the DCC

ROYAL BLOOD - Hold On

DEMOB HAPPY - Run Baby Run

FOALS - Wake Me Up (Flight Facilities Remix)

EVERYTHING EVERYTHING - I Want A Love Like This

ELTON JOHN & DUA LIPA - Cold Heart (Claptone Remix)

MILEY CYRUS - River

LIZZO - Juice

JUNGLE - Candle Flame (feat. Erick the Architect)

FRANC MOODY - Dopamine

FRANC MOODY - Move Me

ALFIE TEMPLEMAN - Do It

BAD SOUNDS - Nu Me Nu Yu

JAGWAR MA - That Loneliness

FATBOY SLIM - Right Here, Right Now

A-TRAK - Push (feat. Andrew Wyatt)

YEAH YEAH YEAHS - Heads Will Roll (A-Trak Remix)

THE PRODIGY - Invaders Must Die

RAGE AGAINST THE MACHINE - Know Your Enemy