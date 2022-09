01:58:32

Tenemos el honor de recibir a Edu Molina, productor y guitarrista de Hermana Furia y uno de los mayores expertos y coleccionistas de Jack White, para ofrecerte un especial de dos horas dedicado a este genio del rock del siglo XXI. Molina nos descubre curiosidades, anécdotas y material realmente extraño de Jack White y sus múltiples proyectos (The White Stripes, The Raconteurs y The Dead Weather, entre otros). Un monográfico para profanos y para muy cafeteros.

Playlist:

JACK WHITE - Sixteen Saltines

JACK WHITE - Love Interruption

HERMANA FURIA - Estoy aquí

THE WHITE STRIPES - You're Pretty Good Looking

THE WHITE STRIPES - Seven Nation Army

THE WHITE STRIPES - Little Cream Soda

THE UPHOLSTERERS - Apple Of My Eye

GOOBER & THE PEAS - Neighbors

2 STAR TABERNACLE - The Big Three (feat. Andre Williams)

THE WHITE STRIPES - Let's Shake Hands (Alternate Version)

THE WHITE STRIPES - I Fought Piranhas

THE WHITE STRIPES - Dead Leaves (Demo)

THE WHITE STRIPES - Dead Leaves and The Dirty Ground

THE WHITE STRIPES - Top Special

THE WHITE STRIPES - Conquista

THE WHITE STRIPES - Conquest

THE WHITE STRIPES - Silent Night

THE WHITE STRIPES - There's No Home For You Here

THE WHITE STRIPES - Girl, You Have No Faith In Medicine

THE RACONTEURS - Steady, As She Goes

THE RACONTEURS - Top Yourself (Rehearsal Demo)

THE RACONTEURS - You Don't Understand Me

THE RACONTEURS - Shine The Light On Me

ELECTRIC SIX - Danger! High Voltage

JACK WHITE & ALICIA KEYS - Another Way To Die

THE DEAD WEATHER - Forever My Queen (Pentagram Cover)

THE DEAD WEATHER - Hustle and Cuss

THE DEAD WEATHER - Mile Markers (Sea Of Cowards Label)

THE DEAD WEATHER - Mile Markers

DANGER MOUSE & DANIELE LUPPI - Two Against One (feat. Jack White)

JACK WHITE - Freedom at 21

JACK WHITE - Hypocritical Kiss (Demo)

JACK WHITE - Hypocritical Kiss

JACK WHITE - Lazaretto

JACK WHITE - Over and Over and Over

JACK WHITE - That Was Then, This Is Now

JACK WHITE - If I Die Tomorrow