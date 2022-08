01:03:29

En 'Tú La Llevas' conocemos las principales influencias que han convertido a La Mari de Chambao en quienes es.

#Playlist: La Mari de Chambao

Chambao - Los Sueños

Enrique Morente - Aleyuya

Duquende - Lo bueno y Lo Malo

Bobby McFerrin - Don’t Worry Be Happy

Paco de Lucía - Zyriab

Abyssinians - Satta Massagana

Pepe Habichuela, Josemi Carmona - Habichuela en Rama

Hang Massive - Warmth of the suns rays

Estrella Morente - Coquinas

Toumani Diabate - Salaman

Harry Belafonte - Banana Boat Song Day O.

Lole y Manuel - Todo es de color

Fatoumata Diawara - Kele

Bon Marley - So Much Trouble in The World

Camarón de La isla - Otra Galaxia