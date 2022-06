01:02:12

En 'Tú La Llevas' conocemos las principales influencias del artista Gabriel Vidanauta.

#Playlist: Gabriel Vidanauta

Gabriel Vidanauta - Tierna Na Na

El Guincho - Lycra Mistral

LOUTA - No Me Estás Haciendo Un Favor

CA7RIEL, Paco Amoroso - Mi Sombra

Hiatus Kaiyote - Chivalry Is Not Dead

Radiohead - Lotus Flower

Glass Animals, Denzel Curry - Tokyo Drifting

Son Lux - You Don't Know Me

Lasser - Suerte ft. Cráneo & Bejo

Noga Erez - You So Done

Menomera - Evil Bee

Snarky Puppy - Tarova

Jacob Collier - Sleeping On My Dreams

Perotá Chingó - Certo