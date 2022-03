01:00:45

Anexos al abecé de la música popular de Brasil en forma de compilaciones. Intervienen: Eletrosamba, Aracy de Almeida, Ismael Silva, MPB4, Os Partideiros, Trio Mocotó, Claudete Soares, The Pops, Novos Baianos, Geovana, Gal Costa, Osvaldinho da Cuíca & Grupo Vai Vai, Grupo Sal da Terra, Grupo Toca do Coelho, Trama e Os Pagodeiros y The Silvery Boys.