59:57

Anexos al abecé de la música popular de Brasil en forma de compilaciones. Intervienen: M. Mattoli, Gal Costa & Caetano Veloso & Gilberto Gil, Bebeto, Diplomatas do Samba, Grupo Sal da Terra, Demônios da Garoa & Benito di Paula, Osvaldo Nunes, Branca di Neve, Aniceto e Campolino, Trama e Pagode Largo do Estácio, Samba 4, The Pops, The Silver Boys, Ella Fitzgerald, Joe Henderson y Stan Getz & Charlie Byrd.