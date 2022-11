01:00:03

Hoy, con una triple propuesta. Somewhere from here to heaven, una exposición audiovisual en torno al cineasta Bruce Baillie comisariada por -Garbiñe Ortega, que puede verse en el centro Azkuna de Bilbao. Dancing with Rosa, cortometraje de Robert Muñoz, preseleccionado a los Goya. Y Ramona, primer largometraje de Andrea Bagney estrenado este fin de semana.