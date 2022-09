09:35

Según la RAE, una paradoja es un hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica. Una paradoja temporal es una paradoja en aparente o lógica contradicción asociada a la idea del tiempo y el viaje en el tiempo. En física, este tipo de paradojas se dividen en dos grupos principales: las del tipo de la paradoja del abuelo y la de los bucles causales. Un bucle causal es una paradoja del viaje en el tiempo que ocurre cuando un evento futuro es causa de uno pasado, que posteriormente es el casante del evento futuro. La paradoja del abuelo ocurre cuando el pasado es cambiado por el futuro, creando una contradicción. Consiste en que alguien hace un viaje al pasado y mata a su abuelo antes de que éste conozca a la abuela del viajante. Así la madre del viajero no ha nacido y no ha podido concebirle, por lo que no ha podido viajar en el tiempo… ¿O sí?